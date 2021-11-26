Fenerbahçe’nin Olympiakos yenilgisi sonrası spor yazarlarından sert sözler: Vitor’dan Fenerbahçe’ye hoca olmaz!

Yine rakip kanattan geldi, yine merkezde eksik kaldılar ve yine rakip topa değdi. İlk 45'de böyle bir maçta ne rakibe göre özel bir hazırlık yapıldığını gördük, ne de galibiyet dışındaki her sonucun 'kötü' olduğu bir 90 dakikada bunu gerçekleştirecek hırsı...