Fenerbahçe'nin ilk hedefi Tanzanyalı Samatta

Slimani, Frey ve Ayew'in gol yollarındaki performansından memnun olmayan Ersun Yanal, önümüzdeki sezon için transfer listesini sundu. Genk'in 26 yaşındaki Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'yı isteyen Yanal, ilk hedef olarak bu futbolcunun alınmasını istedi.

08.03.2019 09:53 - Son Güncelleme: 08.03.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





