Fenerbahçe'nin ilk hedefi Tanzanyalı Samatta
Slimani, Frey ve Ayew'in gol yollarındaki performansından memnun olmayan Ersun Yanal, önümüzdeki sezon için transfer listesini sundu. Genk'in 26 yaşındaki Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'yı isteyen Yanal, ilk hedef olarak bu futbolcunun alınmasını istedi.
08.03.2019 09:53
- Son Güncelleme: 08.03.2019 09:53
Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor.
Genk forması giyen 26 yaşındaki golcüde ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonunda bu futbolcuya imza attırılmasını istiyor.
Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı futbolcunun 4 menajerinden biri olan Louis Alonso ile görüştüğü öğrenildi.
Bu kez Samatta'nın kararlarında etkili olan Jamal Kisongo'nun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.
ŞARTLARI ZORLAYACAK
Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.