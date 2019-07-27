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Fenerbahçe'nin eski yıldızının ayağı kırıldı! Acı içinde kıvrandı (En kötü sakatlıklar)

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas talihsiz bir sakatlık yaşadı... Flamengo takımında top koşturan 34 yaşındaki Diego Ribas'ın ayağı kırıldı. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki Diego Ribas değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Genç futbolcunun maç sırasında boynunun kırıldığı o görüntüler gündeme oturdu ve akıllara yaşanan diğer sakatlıkları getirdi. İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

27.07.2019 17:44 - Son Güncelleme: 27.07.2019 17:56
Fenerbahçe'nin eski yıldızının ayağı kırıldı! Acı içinde kıvrandı (En kötü sakatlıklar)

Birazdan göreceğiniz bu görüntüler kırılan kemik sesi garantili.

Fenerbahçe'nin eski yıldızının ayağı kırıldı! Acı içinde kıvrandı (En kötü sakatlıklar)

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Diego Ribas, Libertadores Kupası'nda dün oynanan Emelec mücadelesinde ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı.

Ribas'ın sakatlandığı o anlar kameralara böyle yansıdı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızının ayağı kırıldı! Acı içinde kıvrandı (En kötü sakatlıklar)

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası ayağı kırılan tecrübeli oyuncu, acı içerisinde kıvrandı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızının ayağı kırıldı! Acı içinde kıvrandı (En kötü sakatlıklar)
Fenerbahçe'nin eski yıldızının ayağı kırıldı! Acı içinde kıvrandı (En kötü sakatlıklar)
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