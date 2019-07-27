Fenerbahçe'nin eski yıldızının ayağı kırıldı! Acı içinde kıvrandı (En kötü sakatlıklar)

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas talihsiz bir sakatlık yaşadı... Flamengo takımında top koşturan 34 yaşındaki Diego Ribas'ın ayağı kırıldı. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki Diego Ribas değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... Genç futbolcunun maç sırasında boynunun kırıldığı o görüntüler gündeme oturdu ve akıllara yaşanan diğer sakatlıkları getirdi. İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

27.07.2019 17:44 - Son Güncelleme: 27.07.2019 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





