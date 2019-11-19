GaleriSpor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef'ten flaş açıklama! 'Dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Brezilya'lı futbolcu Josef de Souza 2 sezon oynamasının ardından, Arabistan ekiplerinden Ahli'ye transfer olmuştu. 30 yaşındaki yıldız futbolcu Brezilya basınına yaptığı konuşmada eski takımı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Josef de Souza'nın o açıklamaları...

19.11.2019 22:09 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef'ten flaş açıklama! 'Dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Josef De Souza eski takımı için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef'ten flaş açıklama! 'Dönmek istiyorum'

Brezilya basınına konuşan Josef, "Fenerbahçeli taraftarla ile aramda inanılmaz bir bağ var. Brezilya'da Vasco de Gama gibi çok büyük bir kulüpte oynadım."

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef'ten flaş açıklama! 'Dönmek istiyorum'

"Fenerbahçe de çok büyük bir kulüptü. 3 yıl geçirdim ve şampiyonluk kazanamadım. Bunu çok istiyorum. Hala beni ne zaman görseler sevgilerini gösteriyorlar."

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef'ten flaş açıklama! 'Dönmek istiyorum'

"Çünkü, ben onlar için elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef'ten flaş açıklama! 'Dönmek istiyorum'

Türkiye'de çok iyi günler geçirdiğini söyleyen Josef, "Umarım, bir gün Fenerbahçe'ye geri dönerim. İster futbolcu olarak, ister başka şekilde."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da son dakika Diagne gelişmesi! Canlı yayında açıklandı
Galatasaray'da son dakika Diagne gelişmesi! Canlı yayında açıklandı