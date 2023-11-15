Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor!

Galatasaray'da liglere verilen milli ara sonrası ara transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Ocak ayında kadrosuna önemli eklemeler yapacak olan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde zirvede tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Hem lig hem Avrupa'da mücadelesini sürdüren Cimbom, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Aslan, çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.