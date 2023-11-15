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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor!

Galatasaray'da liglere verilen milli ara sonrası ara transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Ocak ayında kadrosuna önemli eklemeler yapacak olan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 15:13 Güncelleme 15 Kasım 2023, 15:13
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a gidiyor! 1

Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde zirvede tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a gidiyor! 2

Hem lig hem Avrupa'da mücadelesini sürdüren Cimbom, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a gidiyor! 3

Aslan, çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.

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