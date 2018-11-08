Fenerbahçenin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11i

Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ilk 11'ini belirledi.
8 Kasım 2018 Perşembe, 07:48:12
Güncelleme: 07:53:20
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında bugün Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg yönetecek.
Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: