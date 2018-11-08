Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ilk 11'ini belirledi.

8 Kasım 2018 Perşembe, 07:48:12 Güncelleme: 07:53:20
  • 1
  • 15
Fenerbahçenin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında bugün Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.

  • 2
  • 15
Fenerbahçenin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11i

Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

  • 3
  • 15
Fenerbahçenin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11i

Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

  • 4
  • 15
Fenerbahçenin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11i

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

  • 5
  • 15
Fenerbahçenin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11i

Harun

DİĞER GALERİLER