Fenerbahçeli yıldızdan olay sözler 'Ölmek gerekecekse ilk ölmesi gereken kişi benim'
2018-2019 sezonu 3 büyükler için oldukça kara bir sezon oldu. Maddi sıkıntılar, oyuncular ile yaşanan problemler derken, futboldan başka her şeyi konuşur olduk. Kara sezon geçiren takımlardan biri Fenerbahçe. Fenerbahçeli yıldızın gündeme bomba gibi düşen sözleri ise durumu özetleyecek cinsten. İşte başta Fenerbahçeli yıldız olmak üzere, spor camiasından unutulmaz sözler.
Sezon başından bu yana kötü günler geçiren Fenerbahçe, ibrasızlık krizi ile boğuşan Galatasaray, sporcularına parasını ödeyemeyen Beşiktaş... Bu sezon Süper Lig, 3 büyükler için kara bir sezon oldu. Gelecek günler neler gösterir belli değil.
Önceki günlerde Fenerbahçeli yıldızın söylediği sözler ise gündeme damga vurmuştu. Gelin takvimleri geriye sararak, futbolcuların unutulmaz sözlerine bir göz atalım.
'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'
Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:
''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'daöğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''
Fatih Terim bu sözleri unutulmazlar arasına girmişti.
RIDVAN DİLMEN
"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"