Fenerbahçeli Victor Moses'a 20 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

Fenerbahçe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Moses'da o furyaya uydu... Hem Fenerbahçe yönetiminin hem de Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği Victor Moses, Fenerbahçe kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Bunun sebebi 20 milyon dolarlık dopingi olabilir. Tüm bunlar bir yana Victor Moses'ın dillere destan bir spor araba koleksiyonu olduğunu biliyor muydunuz? Bu koleksiyonda neler yok ki. Lüks araç konusunda Victor Moses ne ilk ne de son futbolcu değil. İşte başta Victor Moses olmak üzere futbolcuların arabaları.

16.02.2019 18:35 - Son Güncelleme: 16.02.2019 18:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





