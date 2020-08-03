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Fenerbahçe'li Vedat Muriqi ve Erol Bulut'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe formasıyla....

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Özellikle Ersun Yanal'ın ayrılığından bu yana teknik direktörlük koltuğu başta kalan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak lanse edilen Erol Bulut son günlerin en çok konuşulan ismi. Hal böyle olun Erol Bulut hakkında araştırma yapanlar çok şaşırtan bir durumla karşılaştı. Siz de çok şaşıracaksınız...

03.08.2020 17:42 - Son Güncelleme: 03.08.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





