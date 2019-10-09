Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
Bursaspor ile hayatımıza girdi, ardından Galatasaray ve 2018-2019 sezonu yarısından itibaren Fenerbahçe... Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olan transferi olay yaratmış ve çok konuşulmuştu. Fakat şimdi gündem farklı. Konu Serdar Aziz'in eski hali. Neden mi? Serdar Aziz'in sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Serdar Aziz'in yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.
Galatasaray'da maça çıkmayıp ardından eşi ile Maldivler'e tatile giden ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
Attığı her adım dikkatle takip edilen Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı görünce Serdar Aziz'i tanıyamayacaksınız.