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Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Bursaspor ile hayatımıza girdi, ardından Galatasaray ve 2018-2019 sezonu yarısından itibaren Fenerbahçe... Serdar Aziz'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olan transferi olay yaratmış ve çok konuşulmuştu. Fakat şimdi gündem farklı. Konu Serdar Aziz'in eski hali. Neden mi? Serdar Aziz'in sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Serdar Aziz'in yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

09.10.2019 16:10 - Son Güncelleme: 09.10.2019 16:23
Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Galatasaray'da maça çıkmayıp ardından eşi ile Maldivler'e tatile giden ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Attığı her adım dikkatle takip edilen Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı görünce Serdar Aziz'i tanıyamayacaksınız.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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