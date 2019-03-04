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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar hakkında o gerçek ortaya çıktı! Meğer Sadık Çiftpınar ile Fatih Terim...

Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı stoper Sadık Çiftpınar hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar ile ilgili o gerçeği duyan futbolseverler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sadık Çiftpınar ve Fatih Terim hakkındaki o gerçek...

04.03.2019 23:34 - Son Güncelleme: 04.03.2019 23:38
Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar hakkında o gerçek ortaya çıktı! Meğer Sadık Çiftpınar ile Fatih Terim...
Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar hakkında o gerçek ortaya çıktı! Meğer Sadık Çiftpınar ile Fatih Terim...
Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar hakkında o gerçek ortaya çıktı! Meğer Sadık Çiftpınar ile Fatih Terim...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar hakkında o gerçek ortaya çıktı! Meğer Sadık Çiftpınar ile Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar ile ilgili o gerçeği duyan futbolseverler şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar hakkında o gerçek ortaya çıktı! Meğer Sadık Çiftpınar ile Fatih Terim...

İşte Sadık Çiftpınar ve Fatih Terim hakkındaki o gerçek...

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