Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar hakkında o gerçek ortaya çıktı! Meğer Sadık Çiftpınar ile Fatih Terim...

Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı stoper Sadık Çiftpınar hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar ile ilgili o gerçeği duyan futbolseverler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sadık Çiftpınar ve Fatih Terim hakkındaki o gerçek...

04.03.2019 23:34 - Son Güncelleme: 04.03.2019 23:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





