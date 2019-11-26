Fenerbahçeli Ozan Tufan sevgilisi ile görüntülendi! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi...

Malatyaspor maçında yaşadığı pozisyon sonrası Fenerbahçelileri korkutan Ozan Tufan'dan sevindiren haberler geldi. Ozan'ın korkulacak herhangi bir durumu olmadığı belirtildi.

Hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takım da gösterdiği performansla göz dolduran Ozan Tufan'ın özel hayatı merak ediliyor. Daha önce çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Ozan, sevgilisi ile görüntülendi.

İşte başta Ozan Tufan olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.