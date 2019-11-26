Fenerbahçeli Ozan Tufan sevgilisi ile görüntülendi! İşte Ozan Tufan'ın sevgilisi...
Süper Lig'de bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Alanyaspor'da kendini toparladı, fırtınalar estirdi. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini geliştirdi. Ve Ozan Tufan şimdilerde hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takımda oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. Anlaşılan o ki kariyeri gibi, aşk hayatı da yükselişte. İşte başta Ozan Tufan olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
26.11.2019 17:26
- Son Güncelleme: 26.11.2019 17:43
Malatyaspor maçında yaşadığı pozisyon sonrası Fenerbahçelileri korkutan Ozan Tufan'dan sevindiren haberler geldi. Ozan'ın korkulacak herhangi bir durumu olmadığı belirtildi.
Hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takım da gösterdiği performansla göz dolduran Ozan Tufan'ın özel hayatı merak ediliyor. Daha önce çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Ozan, sevgilisi ile görüntülendi.
İşte başta Ozan Tufan olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
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