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Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Alınan yenilgiler, sporcuların rahat tavırları derken Fenerbahçe taraftarının yüzü bir türlü gülmedi. Ünlü futbolcular şimdilerde bununla anılıyor ama gelin görün ki şu 'tarz' işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız; İşte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...

27.04.2019 17:22 - Son Güncelleme: 27.04.2019 17:36
Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Fenerbahçe tarihin en kötü sezonunu yaşıyor. Sezon başından bu yana taraftarına gün yüzü göstermeyen Fenerbahçe ilerleyen günlerde daha çok konuşulacağa benziyor.

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçeli futbolcuların 1-0'lık Aytemiz Alanyaspor yenilgisi sonrası soyunma odasına dürüm sipariş ettirdikleri iddiası gündemi sarsmıştı. Şimdi gözler Trabzonspor maçından sonrasına çevirildi. Fenerbahçeli yıldızlar şimdilerde böyle anılıyor ama bir zamanlar bu görüntüler ile anılıyordu.

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Yaptıkları sporun şanından mıdır bilinmez, futbolcuların ilginç tarzları gözleri kanatan cinsten. Rengarenk saçlardan, rengarenk pantolonlara kadar giden tarz serüvenleri için futbolcuların destek almaları şart gibi. Eğer hazırsanız futbolcuların ilginç tarzları ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. İşte futbolcuların ilginç tarzları.

Palacio

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Paris Saint Germain ile Strasbourg arasında oynanan maçta PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe yeni tarzıyla görücüye çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Mbappe'nin formasının rengiyle aynı olan saçları beğenildi mi?

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