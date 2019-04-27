Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Alınan yenilgiler, sporcuların rahat tavırları derken Fenerbahçe taraftarının yüzü bir türlü gülmedi. Ünlü futbolcular şimdilerde bununla anılıyor ama gelin görün ki şu 'tarz' işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız; İşte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...

27.04.2019 17:22 - Son Güncelleme: 27.04.2019 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





