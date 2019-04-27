Fenerbahçeli futbolcular şoke etti! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti
Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Alınan yenilgiler, sporcuların rahat tavırları derken Fenerbahçe taraftarının yüzü bir türlü gülmedi. Ünlü futbolcular şimdilerde bununla anılıyor ama gelin görün ki şu 'tarz' işini bir türlü çözmediler. Futbolcuların ilginç tarzları her daim mercek altında. Trafik ışıklarına taş çıkartan rengarenk saçlar, garip pantolonlar ve etekler... Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak futbolcu stillerini derledik. Bunları görmeye hazırsanız; İşte futbolcuların birbirinden ilginç tarzları...
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçeli futbolcuların 1-0'lık Aytemiz Alanyaspor yenilgisi sonrası soyunma odasına dürüm sipariş ettirdikleri iddiası gündemi sarsmıştı. Şimdi gözler Trabzonspor maçından sonrasına çevirildi. Fenerbahçeli yıldızlar şimdilerde böyle anılıyor ama bir zamanlar bu görüntüler ile anılıyordu.
Yaptıkları sporun şanından mıdır bilinmez, futbolcuların ilginç tarzları gözleri kanatan cinsten. Rengarenk saçlardan, rengarenk pantolonlara kadar giden tarz serüvenleri için futbolcuların destek almaları şart gibi. Eğer hazırsanız futbolcuların ilginç tarzları ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. İşte futbolcuların ilginç tarzları.
Palacio