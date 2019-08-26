Fenerbahçe'den transferde son dakika bombası (2019-2020 sezonu biten transferler)

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verirken, transfer dönemi boyunca birçok isim yeni kulüpleriyle anlaştı. Süper Lig'de de yeni isimler boy göstermeye başlarken, transferin hızlı takımlarından biri de Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe son olarak Fransız stoper Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi. İşte 2019-20 sezonu son dakika transfer gelişmeleri ve biten transferler...

26.08.2019 13:20 - Son Güncelleme: 26.08.2019 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





