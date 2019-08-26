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Fenerbahçe'den transferde son dakika bombası (2019-2020 sezonu biten transferler)

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verirken, transfer dönemi boyunca birçok isim yeni kulüpleriyle anlaştı. Süper Lig'de de yeni isimler boy göstermeye başlarken, transferin hızlı takımlarından biri de Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe son olarak Fransız stoper Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi. İşte 2019-20 sezonu son dakika transfer gelişmeleri ve biten transferler...

26.08.2019 13:20 - Son Güncelleme: 26.08.2019 13:29
Fenerbahçe'den transferde son dakika bombası (2019-2020 sezonu biten transferler)

Adil Rami - Fenerbahçe
Geldiği takım: Marsilya
Bonservis bedeli: Yok

Fenerbahçe'den transferde son dakika bombası (2019-2020 sezonu biten transferler)

Fenerbahçe Adil Rami ile prensip anlaşmasına varıp İstanbul'a getirdi. Fransız stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde son dakika bombası (2019-2020 sezonu biten transferler)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Mert Çetin, Roma ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Bonservis bedeli: 3 milyon euro

Fenerbahçe'den transferde son dakika bombası (2019-2020 sezonu biten transferler)

Son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservis bedeli: 13,5M€ peşin 1,5M€ bonus.

Fenerbahçe'den transferde son dakika bombası (2019-2020 sezonu biten transferler)
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