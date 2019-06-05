Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız birden...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak kadronun kurulmasını isteyen Fenerbahçe taraftarı takıma yapılacak olan transferleri merak ediyor ve araştırıyor. Takıma katılacak oyuncuları ince eleyip sık dokuyan Fransız futbol adamı Comolli aradığı 2 yıldızı buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

05.06.2019 20:16 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





