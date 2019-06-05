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Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız birden...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak kadronun kurulmasını isteyen Fenerbahçe taraftarı takıma yapılacak olan transferleri merak ediyor ve araştırıyor. Takıma katılacak oyuncuları ince eleyip sık dokuyan Fransız futbol adamı Comolli aradığı 2 yıldızı buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

05.06.2019 20:16 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız birden...

Transfere hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız birden...

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.

Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız birden...

Yurt içi ve yurt dışındaki oyuncularla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonki hataları tekrarlamak istemiyor.

Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız birden...

Slimani, Benzia, Frey ve Ayew gibi transferlerle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'den transfer atağı! 2 yıldız birden...

Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerini Ersun Yanal'ın transfer listesine göre şekillendirdi.

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