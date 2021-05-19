Fenerbahçe'den stoper atağı! Milan'ın yıldızı için harekete geçildi
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması başladı. Takımın başına Emre Belözoğlu geldikten sonra sarı-lacivertli ekip toparlanma sinyali verse de savunmadaki sıkıntının devam etmesi nedeniyle genç çalıştırıcının bu bölgeye takviye kararı aldığı öğrenildi. Belözoğlu'nun bu talebi sonrası harekete geçen yönetim Milan'da forma giyen ismin peşine düştü.
19.05.2021 09:59
- Son Güncelleme: 19.05.2021 09:59
Süper Lig'de sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe'de lig sonu yine hüsran vardı. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların ardından Bulut ile yollarını ayırırken takımın son haftaya kadar şampiyonluk şansını Emre Belözoğlu gelişiyle birlikte sağladı.
2020-2021 sezonunda takımın en büyük sorunu olarak savunma bölgesi ön plana çıkarken Belözoğlu gelecek sezon bu sıkınıtyı yaşamamak için transferde önceliği stoper transferine verdi.
Takıma devre arası katılan Szalai'nin oldukça başarılı bir performans sergilemesi ama bir türlü ne Serdar ne Tisserand'dan istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerin en çok sıkıntı çektiği sorun oldu.
Macar stoper geldiği günden bu yana Süper Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada savunması kadar hücuma da katkısı oldu. 23 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol kaydetti.
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Tisserand ise performansı ile sınıfta kaldı. 25 karşılaşmada görev alan Kongolu futbolcu özellikle kademe hataları ve hava toplarındaki başarısız oyunu ile zaman zaman çok tepki aldı.