Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Misilleme yaptı...

Sahadaki rekabet transfere de yansıdı... Ersun Yanal'ın rapoları doğrultusunda transer operasyonunu yöneten Fenerbahçe'de gelecek sezon için sil baştan bir kadro kurulacak. Valbuena, Soldado, Ayew gibi birçok isimle yollarını ayıran Sarı-lacivertliler şu ana kadar Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu'nu kadrosuna kattı. Bunun yanında Galatasaray'ın da eski oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe ikinci bir Galatasaraylı ismin peşinde. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri...

05.07.2019 14:48 - Son Güncelleme: 05.07.2019 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





