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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Misilleme yaptı...

Sahadaki rekabet transfere de yansıdı... Ersun Yanal'ın rapoları doğrultusunda transer operasyonunu yöneten Fenerbahçe'de gelecek sezon için sil baştan bir kadro kurulacak. Valbuena, Soldado, Ayew gibi birçok isimle yollarını ayıran Sarı-lacivertliler şu ana kadar Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu'nu kadrosuna kattı. Bunun yanında Galatasaray'ın da eski oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe ikinci bir Galatasaraylı ismin peşinde. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri...

05.07.2019 14:48 - Son Güncelleme: 05.07.2019 15:01
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Misilleme yaptı...

Süper Lig'de transfer sezonu bir hayli hareketli geçiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Misilleme yaptı...

Özellikle son günlerde üste üste açıklanan isimlerle iyice ısınan transfer gündeminin öne çıkan kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe olarak görünüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Misilleme yaptı...

İki kulübün kadrosuna kattığı ses getiren transferler spor severleri oldukça heyecanlandırırken, kulüpler temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Misilleme yaptı...

Galatasaray cephesinde özellikle Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'in, Fenerbahçe'den ise Şener Özbayraklı'nın takıma monte edilmesi taraflar arasındaki transfer savaşının kızışmasına sebep olmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Misilleme yaptı...

Fenerbahçe'den sözleşmesini fesih ederek ayrılan Mehmet Topal'ın da adı bugünlerde Galatasaray ile anılan bir diğer Fenerbahçeli.

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