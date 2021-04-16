Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen iki takım milli futbolcu için yoğun mesai harcarken, sarı-lacivertlilerin transferde önde olduğu ve milli futbolcu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

16.04.2021 13:34 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





