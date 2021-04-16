RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen iki takım milli futbolcu için yoğun mesai harcarken, sarı-lacivertlilerin transferde önde olduğu ve milli futbolcu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

16.04.2021 13:34 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik skorla ayrışmıştı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam

Fenerbahçe'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam

Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam

Fenerbahçe bu yıl son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmanın da hesaplarını yapıyor.