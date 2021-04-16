Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldızla anlaşma tamam
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen iki takım milli futbolcu için yoğun mesai harcarken, sarı-lacivertlilerin transferde önde olduğu ve milli futbolcu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
16.04.2021 13:34
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik skorla ayrışmıştı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.
Fenerbahçe bu yıl son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmanın da hesaplarını yapıyor.