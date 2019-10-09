Fenerbahçe'den Adil Rami kararı! Çapkınlıkları başına iş açtı
Fenerbahçe, Fransız stoperi Adil Rami hakkında kararını verdi ve kendisine bir uyarı mesajı gönderdi. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Adil Rami son olarak, İngiliz televizyon fenomeni Chole Sims ile Londra'da yakalandı. Özel hayatıyla ilgili haberlerin ardı arkası kesilmeyen Rami'ye yönetimden sert bir uyarı geldi.
09.10.2019 11:06
- Son Güncelleme: 09.10.2019 11:14
Fenerbahçe yönetimi, Adil Rami'nin kısa süre içerisinde iki kadınla gece hayatında boy göstermesinden rahatsız oldu.
Playboy güzeli Pamela Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Birleşik Amerikalı seksi yıldıza şiddet uyguladığı öne sürülen Fenerbahçeli Adil Rami, cumartesi gecesi Londra'da bir kadınla yakalandı.
ÇAPKINLIK YAPARKEN YAKALANDI
Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 33 yaşındaki savunmacının İngiliz televizyon fenomeni ve iş kadını Chloe Sims ile birlikte ayrılırken çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER
Gazete, Chiltern Firehouse adlı lüks bir mekandan çıkarken aynı aracın içinde görülen Rami ve Sims'in ilk kez buluştuklarını ve geceyi birlikte geçirdiklerini yazdı.
FRANSA'DAN LONDRA'YA UÇTU
Daily Mail'e konuşan bir haber kaynağı ise Sarı Lacivertli futbolcunun kendisinden dört yaş büyük olan Sims'le buluşmak için özel olarak Fransa'dan Londra'ya uçtuğunu belirtti.