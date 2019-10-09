Fenerbahçe'den Adil Rami kararı! Çapkınlıkları başına iş açtı

Fenerbahçe, Fransız stoperi Adil Rami hakkında kararını verdi ve kendisine bir uyarı mesajı gönderdi. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Adil Rami son olarak, İngiliz televizyon fenomeni Chole Sims ile Londra'da yakalandı. Özel hayatıyla ilgili haberlerin ardı arkası kesilmeyen Rami'ye yönetimden sert bir uyarı geldi.

09.10.2019 11:06 - Son Güncelleme: 09.10.2019 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





