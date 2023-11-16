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Fenerbahçe'den 4 transfer birden! Ocakta şov var

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerin planı belli oldu. Yönetim, 4 bölgeye takviye yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 15:13 Güncelleme 16 Kasım 2023, 15:13
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! Ocakta şov var 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.

Fenerbahçe’den 4 transfer birden! Ocakta şov var 2

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe’den 4 transfer birden! Ocakta şov var 3

As oyuncuların yokluğunda yaşanan sorunlar, yönetimi harekete geçirdi.

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