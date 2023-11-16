Fenerbahçe'den 4 transfer birden! Ocakta şov var

Milli araya lider giren Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerin planı belli oldu. Yönetim, 4 bölgeye takviye yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken, milli maç arasına lider girdi.
Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
As oyuncuların yokluğunda yaşanan sorunlar, yönetimi harekete geçirdi.