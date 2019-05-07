Fenerbahçe'de transfer gündeminde 3 isim var
Önümüzdeki yılın transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferde 3 isim ön plana çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yönetim defans, orta saha ve forvete takımı şampiyonluğa taşyabilecek kalitede 3 yıldız almayı planlıyor.
07.05.2019 10:05
- Son Güncelleme: 07.05.2019 10:06
Kasımpaşa maçı sonrası "Hiçbirimizin mutlu olmadığı bir sezon. Bundan sonraki süreçte şapkamızı önümüzde koyup yapabileceklerimizi düşünmeli ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamalıyız" diyen Ersun Yanal'ın transferdeki planı belli oldu.
Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden yeni sezon için defans, orta saha ve forvete takımı taşıyabilecek kalitede 3 oyuncu istediği öğrenildi.
Sportif direktör Damien Comolli ön görüşmeleri sürdürüyor.
TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Geniş bir liste ile hareket eden yönetimin gündeminde Porto'lu Yacine Brahimi, Milan'dan Cristian Zapata gibi sözleşmesi bitecek oyuncuların yanı sıra, Metz'li Diallo gibi genç+yetenekli yıldız adaylarının yer aldığı belirtildi.
Fener Ol kampanyasından gelen paradan da transfere kaynak aktarılacak. Yanal'ın üç mevkiyi sağlama aldıktan sonra, 3-4 transfer daha yapıp, eldeki oyuncularla birlikte gelecek sezon şampiyonluğa oynamayı hedeflediği bildirildi.