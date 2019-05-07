Fenerbahçe'de transfer gündeminde 3 isim var

Kasımpaşa maçı sonrası "Hiçbirimizin mutlu olmadığı bir sezon. Bundan sonraki süreçte şapkamızı önümüzde koyup yapabileceklerimizi düşünmeli ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamalıyız" diyen Ersun Yanal'ın transferdeki planı belli oldu.