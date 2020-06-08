Fenerbahçe'de teknik direktör krizi büyüyor! TFF'ye başvuru...
Süper Lig'in ilk yarısında yaşadığı kayıplar ve beklentilerin altında kalınması nedeniyle Fenerbahçei Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. O gün bugündür Sarı-lacivertlilerin teknik direktörülük koltuğu boşta. Bjelica, Erol Bulut gibi isimlerin adı sıklıkla spor manşetlerini süslerken, ligin başlamasına kısa bir süre kala isim netleşmesi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör konusunda TFF'ye başvuruda bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
08.06.2020 12:58
- Son Güncelleme: 08.06.2020 12:58
Koronavirüs salgını sonrası normalleşmeye dönülmesinin ardından Riva'daki kampı tamamlayan, ardından Samandıra'da antrenmanlarını sürdüren, dün de Ülker Stadı'nda çift kale maçla futbolcuları seyircisiz ortama alıştırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de netleşmeyen tek şey teknik adamın kim olacağı...
Kayserispor'la oynanacak lig maçına sadece 4 gün, camia için bu sezonun en önemli maçı olarak kabul edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ise 8 gün kalan sarı lacivertlilerde hala bir teknik adamın isminin netleşmemesi yavaş yavaş tartışmalara neden oluyor.
ADAYLAR ARTIYOR
Ersun Yanal'ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde Sergei Rebrov'un da dahil olmasıyla tam 26 teknik adamın ismi kamuoyunda tartışılırken, en güçlü adaylar sıralamasında Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Erol Bulut'un isimleri öne çıktı.
Son olarak menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birkaç kez telefonla görüşüldüğünü açıklanması üzerine bu üç teknik adamın arasına takımın Ukraynalı eski yıldızı Sergei Rebrov da dahil oldu.
Peki aradan geçen bu sürede Fenerbahçe'de teknik direktör neden belirlenemedi? Hürriyet'in haberine göre bu sorunun yanıtı şu şekilde: