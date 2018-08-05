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Fenerbahçe'de stopere Viking! Havard Nordtveit...

Stoke City'de oynayan Bruno Martins Indi'yi gündemine alan Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun alternatifini kuzeyde buldu.

5 Ağustos 2018 Pazar, 10:19:57 Güncelleme: 10:25:22
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Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

Martins İndi, Reyes gibi stoperleri transfer listesine alan Fenerbahçe'ye Bundesliga'dan sürpriz bir öneri geldi.

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Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

Hoffenheim, Kasım Adams'ı transfer edince takımda 4. stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'in menajeri Jim Solbakken, yönetimle görüşerek oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirebileceğini söyledi.

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Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

Solbakken, 28 yaşındaki Norveçli'nin yedek kalmak istemediği için ayrılığa sıcak baktığını Hoffenheim'ın da Nordtveit'in gidişine onay verebileceğini bildirdi.

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Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

8 MİLYONA GELMİŞTİ
Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetimin düşünmek için süre istediği kaydedildi. Gelen haberlere göre Fenerbahçe transfer komitesinin, piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki futbolcuyu ancak kiralık olarak düşünebilecekleri ifade edildi.

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Fenerbahçede stopere Viking! Havard Nordtveit...

Daha önce Galatasaray'a da önerilen Nordtveit, ön libero ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.

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