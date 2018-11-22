Fenerbahçede Rafinha Alcantara bombası!

Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Barcelona'nın Brezilya'lı yıldızı Rafinha Alcantara'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.
22 Kasım 2018 Perşembe, 22:32:36 Güncelleme: 22:51:09
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Rafinha'nın babası ve menajeri olan, Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Mazinho, oğlunun ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılacağını açıkladı. Mazinho, "Rafihna, Barcelona'da hak ettiği kadar süre alamıyor. Ayrılma kararı, bizim için bir zorunluluk. Ocak ayında, kendisini isteyen kulüplerle görüşmelere başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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