Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!

Barcelona'nın Brezilya'lı yıldızı Rafinha Alcantara'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe, 22:32:36 Güncelleme: 22:51:09
Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçede Rafinha Alcantara bombası!

Başkan Ali Koç ve Comolli yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip devre arasında büyük bir transfer yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçede Rafinha Alcantara bombası!

Adı Fenerbahçe ile anılan oyunculardan biri de Barcelona'nın yıldızı Rafinha Alcantara. Sambacı, sezon başında da gündeme gelmiş ancak İspanyol devinde kalma kararı almıştı.

Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçede Rafinha Alcantara bombası!

Sadece 4 lig maçında forma şansı bulabilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu kararından pişman oldu.

Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçede Rafinha Alcantara bombası!

Rafinha'nın babası ve menajeri olan, Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Mazinho, oğlunun ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılacağını açıkladı. Mazinho, "Rafihna, Barcelona'da hak ettiği kadar süre alamıyor. Ayrılma kararı, bizim için bir zorunluluk. Ocak ayında, kendisini isteyen kulüplerle görüşmelere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Rafinha Alcantara bombası!
Fenerbahçede Rafinha Alcantara bombası!

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Rafinha'nın Barcelona ile olan sözleşmesi 2019-20 sezonunun sonunda bitecek. Mazinho, Barça ile yeni kontrat görüşmelerine başlamayacaklarını söyledi.

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