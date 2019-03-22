Fenerbahçe'de Olivier Giroud atağı! Yıldız golcü geliyor
Sezon başından bu yana golcü oyuncuların performansından memnun olmayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdürürken müjdeli haber İngiltere'den geldi. Fransız golcü Olivier Giroud ile süren temaslar sonrası Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olan oyuncu yönetime tek şart sundu.
22.03.2019 10:02
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Güneş'in haberine göre bu istatistiği görünce sinirlenen Ali Koç, "Koskoca Fenerbahçe'ye bu istatistik yakışıyor mu!" diye tepki gösterdi ve Comolli'den bu sorunu halletmesini istedi.
Fransız sportif direktör de vatandaşı Olivier Giroud'nun kapısını çaldı.
"EĞER DÜZENLİ FORMA GİYEBİLECEKSEM..."
Alman RTL kanalına konuşan Chelsea'nin tecrübeli golcüsü de, "Eğer düzenli forma giyebileceksem daha düşük profilli bir kulübe geçiş yapmaya hazırım" diyerek Fenerbahçe'ye transferine sıcak baktığını belitti.
34 MAÇTA 10 GOL
1.92 cm boyundaki santrforun bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 34 maçta 10 gol ve 7 asisti bulunuyor.