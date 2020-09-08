Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı! Görüşmeler başladı
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferini açıklamak için son saatleri sayan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine bir dünya yıldızını kadroya katmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip gündeme aldığı yıldız isme 5 milyon euro önerirken, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
08.09.2020 16:59
- Son Güncelleme: 08.09.2020 16:59
Şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, asıl bombayı forvet transferinde patlatacak.
Vedat Muriqi'yi İtalyan ekibi Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Eran Zahavi ve Nikola Kalinic isimleri gündeme gelirken, asıl planın ise daha büyük olduğu ortaya çıktı.
Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe yönetimi, tüm dünyada ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.
CAVANI BOMBASI!
Kanarya'nın, son olarak PSG forması giyen dünyaca ünlü Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertliler, şu anda boşta olan 33 yaşındaki Cavani'nin menajeri ile ilk teması kurdu.