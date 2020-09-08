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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferini açıklamak için son saatleri sayan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine bir dünya yıldızını kadroya katmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip gündeme aldığı yıldız isme 5 milyon euro önerirken, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

08.09.2020 16:59 - Son Güncelleme: 08.09.2020 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





