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Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

Fenerbahçe, UEFA Financial Fair Play kapsamında "Fener Ol" kampanyası ile taraftarından yardım toplamaya bugün başlayacak. Yönetim beklenen rakamın üzerinde para toplanırsa, bir de yıldız forvet almayı planlıyor.

04.04.2019 08:46 - Son Güncelleme: 04.04.2019 08:47
Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

UEFA ile yapılan 3 yıllık Finansal Fair Play anlaşmasında 65 milyon euro ekside bulunan Fenerbahçe'de büyük gün geldi...

Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

Yönetimin hem kulübe mali destek sağlamak hem de olası bir cezadan kurtulmak için düzenlediği 'Fener Ol' kampanyası bugün start alacak.

Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

FB TV'de saat 19.07'de projenin detayları taraftara anlatılacak.

Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

'Bağış', 'sponsorluk' ve 'reklam' şeklinde iştirak edilebilecek projeden toplanacak yardımlar ile FFP bütçesindeki açığın kapatılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de hedef Edin Dzeko

Bunun için en az 350 milyon lira gerekiyor. Devletten kampanya için bir yıl süre ve 1 milyar lira'ya kadar izin alındı.

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