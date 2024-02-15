PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına böyle seslendi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son oynadığı Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma sonrası kaptan Edin Dzeko takımla bir araya gelip konuşma gerçekleştirdi. İşte kaptanın o sözleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 14:41 Güncelleme 15 Şubat 2024, 14:41
Fenerbahçe’de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına böyle seslendi 1

Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe'de sezonun geri kalan bölümü için futbolcularda en ufak bir gerilim veya panik havası olmadığı taraftarlara müjdelendi.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına böyle seslendi 2

Zirve yarışında Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçına neşe içinde hazırlanan futbolcular, bu hafta deplasmanda kazanarak taraftarın sarsılan öz güvenini tekrar sağlamlaştırmak istiyorlar.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına böyle seslendi 3

NEGATİF DÜŞÜNCELERE GEREK YOK

Hürriyet'te yer alan haberde kaptanların salı günü yaptığı toplantıyı dün top başı yapan arkadaşlarına aktaran ve camiaya da mesaj gönderen Edin Dzeko'nun "Biz deneyimli oyunculardan oluşan bir ekibiz ve şampiyonluğa inanıyoruz.

SON DAKİKA