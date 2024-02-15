Fenerbahçe'de Edin Dzeko dümene geçti! Takım arkadaşlarına böyle seslendi

Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe'de sezonun geri kalan bölümü için futbolcularda en ufak bir gerilim veya panik havası olmadığı taraftarlara müjdelendi.
Zirve yarışında Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçına neşe içinde hazırlanan futbolcular, bu hafta deplasmanda kazanarak taraftarın sarsılan öz güvenini tekrar sağlamlaştırmak istiyorlar.
NEGATİF DÜŞÜNCELERE GEREK YOK
Hürriyet'te yer alan haberde kaptanların salı günü yaptığı toplantıyı dün top başı yapan arkadaşlarına aktaran ve camiaya da mesaj gönderen Edin Dzeko'nun "Biz deneyimli oyunculardan oluşan bir ekibiz ve şampiyonluğa inanıyoruz.