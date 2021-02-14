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Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki! Erol Bulut oyundan alınca...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçında yerini Tisserand'a bırakan Caner Erkin, saha kenarına gelirken yerde bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi. İşte o anlar ve Karagümrük-Fenerbahçe maçında ekrana yansımayan görüntüler...

14.02.2021 00:40 - Son Güncelleme: 14.02.2021 00:46
Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki! Erol Bulut oyundan alınca...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki! Erol Bulut oyundan alınca...

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki! Erol Bulut oyundan alınca...

Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan milli sol bek, müsabakanın 42. dakikasında sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki! Erol Bulut oyundan alınca...

ŞİŞELERİ TEKMELEDİ
Oyunun son bölümlerine girilirken 3 oyuncu değişikliğini birden yapan Erol Bulut, 82'de Caner Erkin'in yerine oyuna Marcel Tisserand'ı dahil etti.

Oyundan alınmasına öfkelenen Caner Erkin, saha kenarında bulunan su şişelerini tekmeleyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki! Erol Bulut oyundan alınca...

İşte Karagümrük FB maçında ekranlara yansımayan o anlar;