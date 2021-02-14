Fenerbahçe'de Caner Erkin'den şok tepki! Erol Bulut oyundan alınca...
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçında yerini Tisserand'a bırakan Caner Erkin, saha kenarına gelirken yerde bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi. İşte o anlar ve Karagümrük-Fenerbahçe maçında ekrana yansımayan görüntüler...
14.02.2021 00:40
- Son Güncelleme: 14.02.2021 00:46