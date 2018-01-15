Yol Durumu
  • Fenerbahçe'de başarısız olan Türk futbolcular 1
    Fenerbahçe'de başarısız olan Türk futbolcular

    Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen Ozan Tufan, şu sıralar kendisine kulüp aramakla meşgul...