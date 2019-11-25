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Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Hadi tanıyın tanıyabilirseniz...

Yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Peki fotoğraftaki bu yıldızı tanıdınız mı? Bir dönemin genç yeteneği, umut vaad eden oyuncusu bu isim Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi. Ancak futbol kariyeri pek beklenen gibi gitmedi. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile gündemde.. İşte başta bu gizemli isim olmak üzere, futbolcuların yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.

25.11.2019 16:32 - Son Güncelleme: 25.11.2019 16:40
Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Hadi tanıyın tanıyabilirseniz...

Onu tanımak neredeyse imkansız. Bir dönemin yıldızı olan isim bakın kim.

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Hadi tanıyın tanıyabilirseniz...

Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Hadi tanıyın tanıyabilirseniz...

Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Hadi tanıyın tanıyabilirseniz...

Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Hadi tanıyın tanıyabilirseniz...

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