Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti! Hadi tanıyın tanıyabilirseniz...

Yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Peki fotoğraftaki bu yıldızı tanıdınız mı? Bir dönemin genç yeteneği, umut vaad eden oyuncusu bu isim Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi. Ancak futbol kariyeri pek beklenen gibi gitmedi. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile gündemde.. İşte başta bu gizemli isim olmak üzere, futbolcuların yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.

25.11.2019 16:32 - Son Güncelleme: 25.11.2019 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





