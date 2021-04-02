Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatacak! Milan'ın yıldızı geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Erol Bulut sonrası göreve getirilen Emre Belözoğlu, transfer için hazırladığı raporu yönetime sundu. Bu sezon sonunda kadroda yeniden yapılanmaya gitmek isteyen sarı-lacivertli ekip Milan'ın genç yıldızını transfer hedefi olarak belirledi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isim...
02.04.2021 15:13
- Son Güncelleme: 02.04.2021 15:13
Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de, hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Belözoğlu son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.
Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.