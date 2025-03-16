Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

Fenerbahçe, Kadıköy'de Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler zirve yarışını sürdürmek, kırmızı-beyazlı ekip ise Avrupa potasında kalmak için sahaya çıkıyor.
📅 MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
📌 Tarih: 16 Mart 2025, Pazar
⏰ Saat: 20:30
🏟 Stadyum: Ülker Stadyumu
📡 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 📺
👉 Maçı canlı izlemek için: beIN Sports üyeliğinizle birlikte dijital platformlardan veya uydu yayınları üzerinden karşılaşmayı takip edebilirsiniz.
🔍 MUHTEMEL 11'LER
İki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri:
🟡 Fenerbahçe:
🔴 Samsunspor:
📊 TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU
Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürmek için sahaya çıkarken, Samsunspor ise Avrupa kupalarına katılma iddiasını korumak istiyor. 🏆
🟡 Fenerbahçe'nin son 5 maçı: ✅✅🤝✅❌
🔴 Samsunspor'un son 5 maçı: ✅✅❌✅🤝
📌 Samsunspor'un savunmadaki önemli ismi Lubomir Satka sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Celil Yüksel ve Arbnor Muja, sarı kart sınırında bulunuyor.
⚽ İlk yarıdaki maç: Samsun'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitmişti.
🏆 FENERBAHÇE'NİN EVİNDE ÜSTÜNLÜĞÜ
Fenerbahçe, Samsunspor'u sahasında oynadığı 31 lig maçında 22 kez yenerken, sadece 2 kez mağlup oldu.
En farklı galibiyetler:
✅ Fenerbahçe: 8-1 (1994)
✅ Samsunspor: 4-0 (1985, 1986)
Fotoğraflar: AA