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Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

28. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Futbolseverler, dev karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 17:45 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 17:45
Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

Fenerbahçe, Kadıköy'de Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler zirve yarışını sürdürmek, kırmızı-beyazlı ekip ise Avrupa potasında kalmak için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

📅 MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

📌 Tarih: 16 Mart 2025, Pazar
Saat: 20:30
🏟 Stadyum: Ülker Stadyumu

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

📡 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 📺

👉 Maçı canlı izlemek için: beIN Sports üyeliğinizle birlikte dijital platformlardan veya uydu yayınları üzerinden karşılaşmayı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

🔍 MUHTEMEL 11'LER

İki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri:

🟡 Fenerbahçe:

  • Kaleci: Livakovic
  • Defans: Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde
  • Orta saha: Fred, Krunic, Szymanski
  • Forvet: İrfan Can, Dzeko, Tadic

🔴 Samsunspor:

  • Kaleci: Okan Kocuk
  • Defans: Soner, Alim, Satka (yerine tercihen Yunus Emre), Zeki
  • Orta saha: Taylan, Ntcham, Holse
  • Forvet: Emre Kılınç, Laura, Marius

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

📊 TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürmek için sahaya çıkarken, Samsunspor ise Avrupa kupalarına katılma iddiasını korumak istiyor. 🏆

🟡 Fenerbahçe'nin son 5 maçı: ✅✅🤝✅❌
🔴 Samsunspor'un son 5 maçı: ✅✅❌✅🤝

📌 Samsunspor'un savunmadaki önemli ismi Lubomir Satka sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Celil Yüksel ve Arbnor Muja, sarı kart sınırında bulunuyor.

İlk yarıdaki maç: Samsun'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitmişti.

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

🏆 FENERBAHÇE'NİN EVİNDE ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, Samsunspor'u sahasında oynadığı 31 lig maçında 22 kez yenerken, sadece 2 kez mağlup oldu.

En farklı galibiyetler:
Fenerbahçe: 8-1 (1994)
Samsunspor: 4-0 (1985, 1986)

Fotoğraflar: AA