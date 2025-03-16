Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Nereden İzlenir? Canlı Yayın Bilgileri

🏆 FENERBAHÇE'NİN EVİNDE ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, Samsunspor'u sahasında oynadığı 31 lig maçında 22 kez yenerken, sadece 2 kez mağlup oldu.

En farklı galibiyetler:

✅ Fenerbahçe: 8-1 (1994)

✅ Samsunspor: 4-0 (1985, 1986)

Fotoğraflar: AA