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Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi! (Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri)

Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu ligde istediği yerde bitiremeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda süren transfer çalışmaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir peşinden koşulan Max Kruse ile anlaşmanın sağlandığı ve yıldız futbolcunun yakın zamanda Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

24.06.2019 12:14 - Son Güncelleme: 24.06.2019 12:16
Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi! (Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri)

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi! (Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri)

Takımdan birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler yepyeni bir yapılanma ile sezona merhaba diyecek.

Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi! (Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri)

Sarı-lacivertli yöneticiler 2020 model Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi! (Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri)

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, liderliğe oynayacak takımın kadro mühendisliğini oluşturmak için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi! (Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri)

Fenerbahçe'de bu doğrultuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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