Fenerbahçe Max Kruse transferini bitirdi! (Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri)

Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu ligde istediği yerde bitiremeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda süren transfer çalışmaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir peşinden koşulan Max Kruse ile anlaşmanın sağlandığı ve yıldız futbolcunun yakın zamanda Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

24.06.2019 12:14 - Son Güncelleme: 24.06.2019 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





