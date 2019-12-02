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Fenerbahçe kural hatası için TFF'ye başvuracak! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'nin konuğu olan Fenerbahçe, sahadan 1 puanla ayrıldı. Gollü karşılaşmaya ise hakem kararları damga vurmuştu. Maçın ardından Fenerbahçe cephesi yaptığı açıklamalarla "adaletsizlik" vurgusu yapmıştı. Özellikle Göztepe'nin 2. golü öncesi kullandığı penaltı çok konuşulmuştu. Fenerbahçe yetkililerinin bu pozisyondan önce kural ihlali olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuru yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte çok konuşulan o pozisyon ve IFAB oyun kuralları...

02.12.2019 09:43 - Son Güncelleme: 02.12.2019 09:43
Fenerbahçe kural hatası için TFF'ye başvuracak! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu

Çok konuşulan Göztepe - Fenerbahçe maçına hakem kararları damga vurmuştu.

Fenerbahçe kural hatası için TFF'ye başvuracak! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu

Ev sahibi ekip mücadelenin ikinci yarısında Alpaslan'ın ayağından penaltı atışından yararlanamamıştı.

Fenerbahçe kural hatası için TFF'ye başvuracak! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu

Topu oyuna çabuk sokan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, topu Kruse ile buluşturdu. Alman futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in vuruşunu Moses tamamlayarak golü atmıştı.

Fenerbahçe kural hatası için TFF'ye başvuracak! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu

Ancak maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, golden önceki kaçan penaltı vuruşu için 'VAR' incelemesi yaptı.

Fenerbahçe kural hatası için TFF'ye başvuracak! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu

İncelemeden sonra Altay'ın hatalı çıkış yaptığını işaret eden Bitigen, penaltı atışının tekrarlanmasını istedi.

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