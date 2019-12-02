Fenerbahçe kural hatası için TFF'ye başvuracak! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'nin konuğu olan Fenerbahçe, sahadan 1 puanla ayrıldı. Gollü karşılaşmaya ise hakem kararları damga vurmuştu. Maçın ardından Fenerbahçe cephesi yaptığı açıklamalarla "adaletsizlik" vurgusu yapmıştı. Özellikle Göztepe'nin 2. golü öncesi kullandığı penaltı çok konuşulmuştu. Fenerbahçe yetkililerinin bu pozisyondan önce kural ihlali olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuru yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte çok konuşulan o pozisyon ve IFAB oyun kuralları...

02.12.2019 09:43 - Son Güncelleme: 02.12.2019 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





