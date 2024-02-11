Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u devirip, yeniden liderliği almak için sahaya çıkıyor... Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerinden bu maçta güzel bir oyun ve üç puan istedi. Deneyimli hoca, zorlu maçta oynatacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...