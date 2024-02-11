Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u devirip, yeniden liderliği almak için sahaya çıkıyor... Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerinden bu maçta güzel bir oyun ve üç puan istedi. Deneyimli hoca, zorlu maçta oynatacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.