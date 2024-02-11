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Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u devirip, yeniden liderliği almak için sahaya çıkıyor... Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerinden bu maçta güzel bir oyun ve üç puan istedi. Deneyimli hoca, zorlu maçta oynatacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 11:48 Güncelleme 11 Şubat 2024, 11:48
Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11’ini belirledi 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11’ini belirledi 2

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11’ini belirledi 3

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

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