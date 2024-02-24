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FENERBAHÇE HABERLERİ | Ferdi Avrupa'da ilk 5'e girdi! İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncular arasında bu sezon istatistikleriyle ilk 5'e girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 13:35 Güncelleme 24 Şubat 2024, 13:35
FENERBAHÇE HABERLERİ | Ferdi Avrupa’da ilk 5’e girdi! İşte o liste 1

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir çekişme sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip zorlu rekabette galip gelip şampiyonluk hasretini sonlandırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ferdi Avrupa’da ilk 5’e girdi! İşte o liste 2

İsmail Kartal'ın öğrencilerinde hedef sadece lig değil. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de göz diken sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Ferdi Avrupa’da ilk 5’e girdi! İşte o liste 3

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi, Belçika Pro Lig ekiplerinden Union Saint-Gilloise oldu. Sarı-lacivertli ekip zorlu eşleşmeden galip gelmek istiyor.

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