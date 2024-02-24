FENERBAHÇE HABERLERİ | Ferdi Avrupa'da ilk 5'e girdi! İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncular arasında bu sezon istatistikleriyle ilk 5'e girdi. İşte detaylar...