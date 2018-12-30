Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Devre arası müthiş transfer...

Şimdiden hem bu sezonu Süper Lig'de iyi bir sıralamada tamamlamak hem de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, daha önce de peşine düştüğü isme, Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istiyor.