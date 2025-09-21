Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 2025 Fenerbahçe başkanı kim oldu? Ali Koç ve Sadettin Saran oy durumu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tüm heyecanıyla devam ediyor. Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki oy oranları Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemiş olacak. Peki yeni Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oy sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? İşte tüm gelişmeler.