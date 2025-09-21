Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 2025 Fenerbahçe başkanı kim oldu? Ali Koç ve Sadettin Saran oy durumu
Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile kulüp başkanlığı seçim sürecini sürdürüyor. Başkan adayı Sadettin Saran genel kurulda destekçileriyle bir araya gelirken mevcut Başkan Ali Koç da salonda süreci yakından takip ediyor. Kulüp camiası ve taraftarlar başkanlık seçimiyle ilgili gelişmeleri dikkatle izliyor. Seçimin sonucu Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki oy oranlarıyla netleşecek.
