PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 2025 Fenerbahçe başkanı kim oldu? Ali Koç ve Sadettin Saran oy durumu

Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile kulüp başkanlığı seçim sürecini sürdürüyor. Başkan adayı Sadettin Saran genel kurulda destekçileriyle bir araya gelirken mevcut Başkan Ali Koç da salonda süreci yakından takip ediyor. Kulüp camiası ve taraftarlar başkanlık seçimiyle ilgili gelişmeleri dikkatle izliyor. Seçimin sonucu Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki oy oranlarıyla netleşecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi tüm heyecanıyla devam ediyor. Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki oy oranları Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemiş olacak. Peki yeni Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oy sonuçları açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? İşte tüm gelişmeler.

Takvim Logo

Genel Kurul programı ve oy verme süreci
Üyeler için kritik gün bugün. 21 Eylül'de oy verme işlemleri sabah 10.00'da başladı. Akşam 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işlemleri toplam 50 sandıkta gerçekleştiriliyor.

Oyların sayımının ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen ilan edilecek.

Takvim Logo

Adaylar sahada: Ali Koç ve Sadettin Saran yarışın ismileri
Başkanlık yarışında son iki isim olarak mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran kaldı.

Takvim Logo

Hakan Bilal Kutlualp'ın Saran lehine adaylıktan çekilmesiyle yarış iki adaylı bir mücadeleye dönüştü. Her iki kamp da yoğun organizasyon, koordinasyon ve üyelerle bire bir temasla gün boyunca izlenebildi.

Takvim Logo

Oy sayımı ve sonuç ilanı: prosedüre bağlı bekleyiş
Oy kullanma süreci sona erdiğinde, sandıklar genel kurul divan başkanının denetiminde sayıldı. Kulüpten gelen bilgilere göre oylar sayıldıktan sonra gün sonunda yeni başkan resmen açıklanacak.

Şu an itibarıyla sayım tamamlanıp resmi tutanaklar divan tarafından onaylanana dek başkanın ismi kesinleşmiş değil.

Takvim Logo

Camianın gözü: 'Ne zaman, kim olacak?'
Seçim sonuçlarının saat kaçta ve nasıl açıklanacağına dair net takvim, divanın resmi bildirimiyle kesinleşecek.

Bugün resmi açıklama bekleniyor.

Takvim Logo

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)