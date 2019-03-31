Fenerbahçe Arjantinli Ricardo Centurion'u izlemeye aldı
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Ricardo Centurion'u takibe aldı. Türk kulüpleriyle adı daha önce hiç geçmeyen Centurion'un kiralık olarak transfer edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
31.03.2019 14:02
- Son Güncelleme: 31.03.2019 14:04
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim kıskacına sürpriz bir ismi aldı.
Fenerbahçeli yetkililerin önümüzdeki günlerde Racing Club'ın kapısını transfer için çalarak bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncuyu ilk yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.
Ayrıca Sarı-Lacivertli ekibin, Arjantinli yıldızın sözleşmesine satın alma opsiyonunu da ekleyeceği belirtildi.
O isim Ricardo Centurion! Racing Club ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 1993 doğumlu futbolcu sol kanatta görev alırken; hızı ve çalımlarıyla da dikkat çekiyor.
Ajansspor'un haberine göre; Arjantinli Neymar lakabıyla tanıyan Centurion'un kariyerinde Boca Juniors, Sao Paulo ve Genoa kulüpleri yer alıyor.