Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu! Dzeko formayı giyiyor...
Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyon olamayan ve kupaya hasret kalan Fenerbahçe'de 2021/22 sezonu çalışmaları başladı. Bu yıl özellikle gol yollarında etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, sezon başında kadroya kattığı Samatta, Cisse ve Thiam'ın en az 2'si ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu bölgeye dünyaca ünlü bir isim transfer ederek problemi çözmek isteyen sarı-lacivertliler aradığı golcüyü buldu.
28.05.2021 09:59
- Son Güncelleme: 28.05.2021 09:59
Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.
Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor.
Geride bıraktığımız sezonda forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de öncelikle hedef kamp dönemine kadar yeni santrforu takıma dahil etmek.
Sarı-lacivertlilerde Aston Villa'dan kadroya katılan ve zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta'nın göstermiş olduğu performans büyük hayal kırıklığı yarattı. Tanzanyalı golcü 27 Süper Lig maçında 5 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin bir diğer forveti Cisse ise Alanyaspor'da sergilediği hücum istatistiklerini adeta mumla arattı. Tecrübeli forvet 25 maçta 5 gol, 1 asist üretti.