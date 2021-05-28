Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu! Dzeko formayı giyiyor...

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyon olamayan ve kupaya hasret kalan Fenerbahçe'de 2021/22 sezonu çalışmaları başladı. Bu yıl özellikle gol yollarında etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, sezon başında kadroya kattığı Samatta, Cisse ve Thiam'ın en az 2'si ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu bölgeye dünyaca ünlü bir isim transfer ederek problemi çözmek isteyen sarı-lacivertliler aradığı golcüyü buldu.

28.05.2021 09:59 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





