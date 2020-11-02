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Fenerbahçe Antalya'da seri peşinde! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Erol Bulut ve öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak hem seriyi sürdürmek hem de maç fazlasıyla lider Alanyaspor'un koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu maç öncesi Antalyaspor cephesinde sürpriz bir gelişme sonucu teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrılmıştı. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

02.11.2020 14:59 - Son Güncelleme: 02.11.2020 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





