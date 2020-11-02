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Fenerbahçe Antalya'da seri peşinde! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Erol Bulut ve öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak hem seriyi sürdürmek hem de maç fazlasıyla lider Alanyaspor'un koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu maç öncesi Antalyaspor cephesinde sürpriz bir gelişme sonucu teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrılmıştı. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

02.11.2020 14:59 - Son Güncelleme: 02.11.2020 14:59
Fenerbahçe Antalya'da seri peşinde! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

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Fenerbahçe Antalya'da seri peşinde! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Kanarya geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe Antalya'da seri peşinde! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Kadıköy ekibi son 3 maçtaki 3 puan serisini sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe Antalya'da seri peşinde! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

ANTALYASPOR

Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Podolski, Ufuk, Orgil, Jahovic.

Fenerbahçe Antalya'da seri peşinde! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

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