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Feghouli'den flaş talep! Galatasaray şoka girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki sezon kadro maliyetini azaltmak isteyen Galatasaray; Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi yüksek maliyetli yıldızlarla yollarını ayırma hazırlığı yapıyor. Bu doğrultuda Cezayirli yıldızından kendisine kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı ekip, beklenmedik bir yanıtla karşılaştı.

17.07.2020 09:32 - Son Güncelleme: 17.07.2020 09:32
Feghouli'den flaş talep! Galatasaray şoka girdi

Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklandı.

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Feghouli'den flaş talep! Galatasaray şoka girdi

Faslı futbolcu Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli'de de sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan benzer bir gelişme yaşandı.

Feghouli'den flaş talep! Galatasaray şoka girdi

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'daki sonunu hazırlayan Feghouli, 10 gün önce yönetim tarafından satış listesine koyuldu ve Cezayirli yıldıza "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.

Feghouli'den flaş talep! Galatasaray şoka girdi

Katar kulüpleri ile temasa geçtiği öğrenilen Feghouli, kendisine bonservis ödeyecek takım bulamadı.

Feghouli'den flaş talep! Galatasaray şoka girdi

Feghouli için istekli olan Katar kulüpleri, 30 yaşındaki oyuncuya transfer için Galatasaray'dan bonservisini alıp serbest kalma şartı koştu.

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