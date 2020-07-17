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Feghouli'den flaş talep! Galatasaray şoka girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Önümüzdeki sezon kadro maliyetini azaltmak isteyen Galatasaray; Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi yüksek maliyetli yıldızlarla yollarını ayırma hazırlığı yapıyor. Bu doğrultuda Cezayirli yıldızından kendisine kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı ekip, beklenmedik bir yanıtla karşılaştı.

17.07.2020 09:32 - Son Güncelleme: 17.07.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





