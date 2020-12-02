Haberler Galeri Spor Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

Fatih Terim'in transfer listesinde bulunan milli futbolcu Kenan Karaman, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki golcü futbolcu, Fortuna Düsseldorf'un Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray sorusuna flaş bir yanıt verdi.

02.12.2020 13:23 - Son Güncelleme: 02.12.2020 13:23
Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman, takımının ligde Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

Ajansspor'un derlediği habere göre; karşılaşma sonrası Sport Bild'in sorularını yanıtlayan milli golcü, ilk olarak 5-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

Kenan maçla ilgili, "5-0 gerçekten çok acıttı, başımıza gelmemesi gerekiyordu. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben de performansımdan rahatsızım. Ayrıca daha fazlasını yapmalıyım" dedi.

Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

"RÖSLER'İN ARKASINDA DURMALIYIZ"
Son dönemde çok fazla eleştirilen teknik direktörleri Uwe Rösler'e de sahip çıkan 26 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz onun arkasında durmalıyız, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Biz oyuncular daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımda biri ceza alsa veya ihraç edilse koç bize yardım edemez. Hala onun doğru kişi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

G.SARAY SORUSUNA CEVAP!
Kenan Karaman, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya ise, "Şu an bu konu hakkında yorum yapamam. Önceliğim Fortuna ile başarıya giden yolda ilerlemektir" sözleriyle cevap vererek, kafalarda soru işareti bıraktı.

Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

8 MAÇTA 2 GOL ATTI
Fortuna Düsseldorf'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Karaman, bu sezon forma giydiği 8 maçta 2 gol kaydetti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş karar! Erol Bulut iki ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş karar! Erol Bulut iki ismin üstünü çizdi