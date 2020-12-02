Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?

"RÖSLER'İN ARKASINDA DURMALIYIZ"

Son dönemde çok fazla eleştirilen teknik direktörleri Uwe Rösler'e de sahip çıkan 26 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz onun arkasında durmalıyız, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Biz oyuncular daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımda biri ceza alsa veya ihraç edilse koç bize yardım edemez. Hala onun doğru kişi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.