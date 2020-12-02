Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Kenan Karaman formayı giyecek mi?
Fatih Terim'in transfer listesinde bulunan milli futbolcu Kenan Karaman, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki golcü futbolcu, Fortuna Düsseldorf'un Bochum'a 5-0 yenildiği maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray sorusuna flaş bir yanıt verdi.
02.12.2020 13:23
- Son Güncelleme: 02.12.2020 13:23
"RÖSLER'İN ARKASINDA DURMALIYIZ"
Son dönemde çok fazla eleştirilen teknik direktörleri Uwe Rösler'e de sahip çıkan 26 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz onun arkasında durmalıyız, her zaman yüzde yüzünü veriyor. Biz oyuncular daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımda biri ceza alsa veya ihraç edilse koç bize yardım edemez. Hala onun doğru kişi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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