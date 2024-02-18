Fatih Terim'e şok eleştiri! "Çağ dışı"

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Karşılaşmanın ardından Terim'in ekibine ağır eleştiriler yapıldı. İşte detaylar...
Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Panathinaikos, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı. Lamia, 39. dakikada Ruben Martinez Granja'nın kırmızı kart görmesi sonrası karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
SERT ELEŞTİRİLER
Yunan basını, karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in ekibine eleştiride bulundu. Sport 24'te 2-2 sona eren Panathinaikos - Lamia için yapılan yorumda, Panathinaikos için, "Bundan daha kötüsü olamazdı" yorumu yapıldı.