Fatih Terim'e şok eleştiri! "Çağ dışı"

Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Panathinaikos, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı. Lamia, 39. dakikada Ruben Martinez Granja'nın kırmızı kart görmesi sonrası karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

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SERT ELEŞTİRİLER

Yunan basını, karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in ekibine eleştiride bulundu. Sport 24'te 2-2 sona eren Panathinaikos - Lamia için yapılan yorumda, Panathinaikos için, "Bundan daha kötüsü olamazdı" yorumu yapıldı.