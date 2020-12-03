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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i...

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlik ile ayrılarak zirve yarışına katılan Galatasaray'da gözler Hatayspor maçına çevrildi. Sahasında Akdeniz temsilcisini konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, zirve yolunda puan kaybı istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirleyen Fatih Terim, Falcao ve Saracchi ile ilgili de kararını verdi.

03.12.2020 10:18 - Son Güncelleme: 03.12.2020 10:18
Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i...

Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle zirve iddiasını ispatlayan Galatasaray, çıkışını sürdürmek istiyor.

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i...

3 puandan başka düşüncesi olmayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını galibiyet üstüne kuruyor.

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i...

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin son durumu merak edilirken deneyimli teknik adam 2 futbolcuyla ilgili kararını verdi.

İşte Terim'in Hatayspor karşısında sahaya sürmesi beklenen ilk 11

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i...

FATİH ÖZTÜRK

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