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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i...

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlik ile ayrılarak zirve yarışına katılan Galatasaray'da gözler Hatayspor maçına çevrildi. Sahasında Akdeniz temsilcisini konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, zirve yolunda puan kaybı istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirleyen Fatih Terim, Falcao ve Saracchi ile ilgili de kararını verdi.

03.12.2020 10:18 - Son Güncelleme: 03.12.2020 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





