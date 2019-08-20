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Fatih Terim'den olay yaratan açıklama 'Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini astım'

Gerek Türkiye'den gerekse dünyadan, futbolun ikonik isimlerinin yaptıkları açıklamalar kimi zaman yüzleri güldüren kimi zaman şaşırtan cinsten. İşte başta Fatih Terim'in Galatasaray açıklamaları olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

20.08.2019 16:42 - Son Güncelleme: 20.08.2019 17:02
Fatih Terim'den olay yaratan açıklama 'Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini astım'

Kimileri asla çalışmayacağını söyledi, kimileri oyuncusunun at yarışı sevdasından sitem etti, kimileri ise meydan okudu... Belki de futbolu bu yüzden seviyoruz.

İşte futbol dünyasından derlediğimiz ünlü isimlerin unutulmaz sözleri:

Fatih Terim'den olay yaratan açıklama 'Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini astım'

'BEN O CEKETİ ASTIM'

Futbol dünyasından en çok dikkat çeken sözler Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e ait olabilir. Fatih Terim'in 'Galatasaray'ı çalıştırmayacağım' açıklamaları oldukça meşhur. İşte onlardan biri.

'Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini astım' diyen Fatih Terim, muhabirin 'Demek bir daha Galatasaray'ı çalıştırmayacasınız?' sorusuna 'Asla, asla, asla!' yanıtını vermişti.

Fatih Terim'den olay yaratan açıklama 'Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini astım'

Bitti mi? Bitmedi...

Fatih Terim'den olay yaratan açıklama 'Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini astım'

'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'

Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'da öğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''

Fatih Terim'den olay yaratan açıklama 'Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini astım'

FATİH TERİM: 'BİR DAHA DÖNERSEM'

2015 yılında Galatasaray'daki görevine son verilen Fatih Terim'in hüngür hüngür ağladığı bu görünüler günlerce konuşulmuştu.

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