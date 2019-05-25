Fatih Terim'den olay açıklama! 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'
Zirveden kopma noktasına gelen, ibrasızlık krizi yaşanan Galatasaray yine de sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. 22.şampiyonluğunu alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ibrasızlık krizi sonrası sözleşme imzalamamıştı. Akıllara daha önce Fatih Terim, Galatasaray ile olan kanlı bıçaklı ayrılıkları geldi. Bakalım Fatih Terim daha önce neler yaşamış...
Liderin çok çok gerisinden gelindi, ibrasızlık krizi yaşandı, yönetim birbirine girdi, sözleşme imzalanmadı... 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunun Galatasaray için özeti bu oldu. 22.şampiyonluğunu alan ve en çok şampiyon olan takım ünvanını koruyan Galatasaray'da alınan şampiyonluk sonrası en çok merak edilen konulardan biri Fatih Terim'in ibrasızlık krizi sonrası imzalamadığı sözleşme.
PEKİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK MI?
Terim'in ise "Şampiyonluk gelsin imzamızı atarız. Biz her zaman buradayız. Galatasaraylıyız" sözlerini kullandığı bildirilmişti.
Öte yandan Fatih Terim daha önce Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Öyle ki oldukça sert sözlerle yüklenmişti. Bu sözler unutulmazlar arasına girmişti.
'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'
Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:
''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'daöğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''