Fatih Terim'den köklü rotasyon planı! Galatasaray'da o isimler kızağa çekiliyor...

BİRBİRLERİNE ALIŞACAKLAR

Forvet oyuncularının yeterince beslenmediğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde Radamel Falcao ve Florin Andone'ye daha çok yardımcı olmalarını ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi.