Fatih Terim'den köklü rotasyon planı! Galatasaray'da o isimler kızağa çekiliyor...
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 7 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli arada rotasyon planını devreye sokuyor. Savunmanın mücadelesinden memnun olan Terim, bekler, kanat oyuncuları ve forvet hattında ipleri eline aldı.
11.10.2019 12:05
- Son Güncelleme: 11.10.2019 12:14
Bu sezon çıktığı toplam 9 maçta sadece 2 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Fatih Terim kötü gidişata el koydu.
Milli arayı fırsat bilen deneyimli çalıştırıcı, takımın kodlarını yeniden yazacak. Özellikle de transferlerin takıma geç katılmasının sıkıntısını yaşayan Terim, oyuncuların kaynaşmasına yönelik çalışmalar yapacak.
Defans hattının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun kalan teknik heyet ayrıca bekler, kanat oyuncuları ve forvet hattı üzerinde yoğunlaşacak.
BİRBİRLERİNE ALIŞACAKLAR
Forvet oyuncularının yeterince beslenmediğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde Radamel Falcao ve Florin Andone'ye daha çok yardımcı olmalarını ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi.
Kanat oyuncularına defansa yardım etmelerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, bek oyuncularından da ofans katkısı ve rakip ceza sahasına açılacak adrese teslim ortalar talep etti.