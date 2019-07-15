Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle | Galatasaray son dakika transfer haberleri
Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını son sürat devam ederken, Emre Mor transferini açıklamayı bekleyen sarı-kırmızılılarda bir başka isim daha gündeme geldi. Terim'in ısrarla "alınsın" raporunu verdiği yıldız isimle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği, Galatasaray'ın yıldız ismi kaparak Muriç transferinin rövanşını almak istediği belirtildi.
15.07.2019 09:39
- Son Güncelleme: 15.07.2019 09:39
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