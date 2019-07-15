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Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını son sürat devam ederken, Emre Mor transferini açıklamayı bekleyen sarı-kırmızılılarda bir başka isim daha gündeme geldi. Terim'in ısrarla "alınsın" raporunu verdiği yıldız isimle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği, Galatasaray'ın yıldız ismi kaparak Muriç transferinin rövanşını almak istediği belirtildi.

15.07.2019 09:39 - Son Güncelleme: 15.07.2019 09:39
Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Daha önce Babel, Şener, Adem, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatmak üzere...

Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da Deniz Türüç defteri yeniden açıldı. Cim-Bom, Kayserispor'un yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye kaptırmak istemiyor.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Yönetim daha önce 2.5 milyon euro teklif ettiği Kayserispor'a bu kez 3.5 milyon önermeye hazırlanıyor.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Teknik Direktör Fatih Terim'in kanat ve 10 numara oynama özelliği nedeniyle 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenidi.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bu gelişme üzerine 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu hafta Deniz işini bitirmek için Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile biraraya geleceği bildirildi.

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